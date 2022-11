Lukas Herzog (29) war einer der wenigen österreichischen Torhüter in der Liga, musste seine Karriere früh beenden. musste seine Karriere beenden. Mit etwas Abstand will er aufzeigen, woran es im System krankt.

Im österreichischen Eishockey herrscht seit Jahren ein Mangel an heimischen Torhütern. Aktuell wurde mit Alexander Schmidt (VSV, Anm.) ein eigentlicher Team-Keeper in die Zweite Liga geschickt. Was löst das bei Ihnen aus?

Lukas Herzog: Wut. Vor allem, wie das von seinem Klub VSV verkauft wird. Die nötige Spielpraxis sollte es für ihn in Villach geben, nicht in der Alps Hockey League bei Kitzbühel.