Nach 40 Minuten sahen die KAC-Dragons in beiden Bundesliga-Derbys wie die Siegerinnen aus. Im ersten Lokalschlager gegen die Lady Hawks des VSV führte Klagenfurt 5:3, verlor am Ende 6:8. In Villach machten es die Hawks gleich. Nach zwei Dritteln lagen die Gastgeberinnen mit 2:4 zurück, siegten aber 6:4. Binnen zwei Minuten glichen Zoey Hobitsch und Tamina Schall, angefeuert von Teilen des VSV-Fanklubs, aus.