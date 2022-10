Eines bleibt auch nach 2458 Tagen Gesetz: Der KAC verliert daheim kein Kärntner Derby. So knapp waren die Adler, die über weite Strecken das bessere Team waren, lange nicht mehr dran, einen Sieg aus Klagenfurt mitzunehmen. "Haben Sie das Spiel gesehen? Dann können Sie ihre Schlüsse ja daraus ziehen. Wir hatten genug Chancen, diese Partie zu gewinnen, machen unsere Tore oft einfach nicht. Dass die lange Unserie in den Köpfen sei, davon war 65 Minuten lang nichts zu merken", reagierte der sonst so höfliche VSV-Trainer Rob Daum für seine Verhältnisse patzig auf Nachfragen zum Spielverlauf.