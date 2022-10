Nach zuvor fünf Siegen aus sechs aufeinanderfolgenden Spielen musste der KAC am vergangenen Wochenende einen Rückschlag hinnehmen: Die Rotjacken unterlagen am Freitagabend bei der Premiere in der neuen Heidi Horten-Arena den Black Wings Linz mit 3:5 und mussten sich am Sonntag beim HCB Südtirol mit 3:4 geschlagen geben.Der Rekordmeister, auf den nun im Zwei-Tage-Takt vier Heimspiele in Serie warten, liegt damit aktuell nur auf dem neunten Tabellenrang. "Wir hatten klärende Gespräche, wo jeder Spieler seinen Teil dazu beigetragen hat. Das wird uns helfen, den Druck zu nehmen, den wir uns auch selber machen. Wir wollen das Spiel als cool und mit Humor annehmen", sagt Thomas Vallant.