Der KAC ist vor den Revancheplänen des VSV gewarnt

Mit Video und Umfrage. Der VSV wartet seit 2458 Tagen auf einen Sieg in der Halle des KAC. In der Vorsaison wurden die Adler von den Klagenfurtern regelrecht abgewatscht. Am Mittwoch (16.30 Uhr) steigt der erste Lokalschlager in Klagenfurt.