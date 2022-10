Es hätte nicht sollen sein. Mit einem 3:5 musste sich der KAC am Freitag in seiner ersten Partie in der Heidi-Horten-Arena gegen die Black Wings aus Linz geschlagen geben. Die motivierenden Worte der Klagenfurter und Kärntner Politiker, die sich bei einem Pressegespräch wenige Augenblicke vor dem ersten Bully äußerten, halfen den Rotjacken somit nicht.

Es war ein "emotionaler Tag" für Bürgermeister Christian Scheider (TK), ein "guter Tag" für Sportstadtrat Franz Petritz (SPÖ). Und während Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) bei der Erzählung über das erste Koordinierungsgespräch mit dem einstigen Sportminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) in Erinnerungen schwelgte, machten finale Bohrarbeiten im Eingangsbereich den Gesprächen beinahe einen Strich durch die Rechnung.

Zusatzkosten trägt die Stadt

Doch zum Glück spricht die Halle für sich. "Alles neu" lautet die Devise. Die Kernsanierung mit neuen Banden, Sitzen und Videowürfel verlief laut Messe-Chef und Hausherr Bernhard Erler "nach Zeitplan." Dass man keine neue Halle von Grund auf errichtete, sondern bestehende Strukturen renovierte, sei "ein gutes Beispiel für Nachhaltigkeit." 120.000 Euro vom rund 10 Millionen Euro großen Budget liegen noch herum. Erler rechnet aber damit, dass man den Rahmen um 300.000 Euro sprengen wird. Jeden Cent davon muss die Stadt bezahlen. "Alle Beteiligten wissen das", betonte der Messe-Chef. Gut investiertes Geld für Petritz, der eine große Chance für die Jugend sieht. Scheider deutet zudem eine Kooperation mit den Kölner Haien an. Kein Zufall, unterschrieb er 24 Stunden zuvor einen Partnerschaftsvertrag mit der deutschen Großstadt.

Zögerlich reagierten die Verantwortlichen bei der Frage nach der Zukunft der viel diskutierten und vergessenen "Hall of Fame", die laut KAC-Manager Oliver Pilloni keine ist: "Die einzige Hall of Fame steht in Toronto." Ehemalige Presse- und Ordnerräume am Oberrang sollen zum KAC-Mini-Museum umgebaut werden. Aber wann? "Der Finanzreferent wurde beauftragt, die Mittel dafür aufzutreiben", sagte Scheider, der den "Puck" damit an den zuständigen Referenten Philipp Liesnig (SPÖ) passt. Weniger zielsicher präsentierte sich der Stadtchef kurz darauf am Eis. Den ersten Versuch setzte er aus dem "Slot" knapp am Gehäuse vorbei. Schlagschuss Nummer zwei ging an die Latte.

Außenumbau im Frühling

Nicht müde zu betonen wurde Pilloni, wem man die Halle zu verdanken hat: "Es ist schade, dass sie das nicht miterleben kann", sagte der General Manager über Heidi Goess-Horten. Die im Juni verstorbene Gönnerin finanzierte den Umbau zur Hälfte mit. Dieser ist übrigens nicht abgeschlossen. Im nächsten Frühjahr wird das Äußere der Halle erneuert. Pilloni lässt aber schon jetzt wissen, dass danach eine große Einweihungsparty steigen wird. Vielleicht gelingt dann den Rotjacken auch ihr Heimsieg.