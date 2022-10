Das Staunen ist in den Gesichtern der vielen Besuchern, knapp 4500 werden zur Eröffnung der nagelneuen Heidi Horten-Arena erwartet, in den Gesichtern ablesbar. Und die teils jahrzehntelangen Automatismen bei Besuch eines KAC-Heimspiels müssen neu einstudiert werden. Auch der Gang aus der Kabine auf das Eis ist großzügiger, nicht mehr so eng. Die Spieler fühlen sich wohl.

Als die Rotjacken das erste Mal das Eis betreten hatten, wurden sie lautstark begrüßt. Goalie Sebastian Dahm jubelte ihnen ebenfalls zu - wohl ein Gänsehaut-Moment für den Dänen sowie seine Teamkollegen. Allerdings ebbte die Begeisterung der Rotjacken-Fans nicht ab, als die Linzer zum Aufwärmen auf das Eis gekommen sind. Martin Schumnig, KAC-Urgestein wurde mit Sprechchören und Transparenten würdig von "seinen" Anhängern empfangen.

Zum Sportlichen: Die Rotjacken treten erstmals in dieser Saison vor Heimpublikum auf, präsentieren sich vollzählig und Ausnahmsweise in weißen Retro-Heimtrikots. In Anlehnung an die KAC-Dressen, die sie anno 1959 zur Stadthallen-Eröffnung getragen hatten. Die Black Wings müssen auf den gesperrten Raphael Wolf verzichten. Im Gehäuse der Oberösterreicher startet Thomas Höneckl.