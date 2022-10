Die Nervosität steigt von Sekunde zu Sekunde bei den KAC-Verantwortlichen, bevor es in der Heidi-Horten-Arena mit dem ersten Spiel zwischen den Rotjacken gegen die Black Wings Linz beginnt. "Es wird natürlich Kinderkrankheiten geben, was ja bei einem so großen Projekt normal ist. Wir werden die Fehler evaluieren, dann von Woche zu Woche ausbessern, bis alles passt", sagt KAC-Generalmanager Oliver Pilloni, der in den letzten Monaten täglich viele Stunden in der Halle verbrachte.

Am Nachmittag gab es in der Halle ein Pressegespräch, da gab es ein Stelldichein der Landes- und Stadtpolitik, dabei waren auch Pilloni und Messe-Geschäftsführer Bernhard Erler. Dabei wurde hervorgehoben, dass das komplette Innenleben der alten Stadthalle erneuert wurde. Im Frühjahr 2023 wird noch die Neugestaltung der Außenfassaden und des Hallenvorplatzes in Angriff genommen. Stolz ist man auf die 200 Meter lange LED-Bande im Oberrang und auf den neuen 360-Grad-Videowürfel. „Die Umbauphase wurde fast in Rekordzeit abgeschlossen, sodass wir heute den Auftakt des KAC zuhause erleben können. Wir hoffen auf viele KAC Tore, die dann auf dem neuen Videowürfel wiederholt werden", sagt Landeshauptmann Peter Kaiser.

Konzentration auf das Spiel

Bis die Halle für die Fans geöffnet wurde, herrschte noch hektisches Treiben in der Arena. Mit vereinten Kräften wurde alles unternommen, damit alles halbwegs in den normalen Bahnen ablaufen kann. Die Rotjacken möchten sich von dieser verständlichen Hektik nicht anstecken lassen, sie werden versuchen, sich zu 100 Prozent auf das Match zu konzentrieren. "Es wäre perfekt, wenn wir in der neuen Arena gleich mit einem Sieg starten könnten. Dazu müssen wir einige Dinge besser machen, als bei der unnötigen Auswärtsniederlage in Linz", sagt Lukas Haudum.