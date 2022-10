Ein neues Kapitel Eishockey-Geschichte wird aufgeschlagen. Damit endet gleichzeitig eine Epoche an Wunschvorstellungen und Luftschlössern hinsichtlich neuer Eishalle. Immer wieder wurde auf dem Rücken des Eishockey-Sports in Klagenfurt Wahlkampf betrieben, Investoren sind plötzlich verschwunden. Wenn auch die Außenhülle der Heidi Horten-Arena nach kompletter Revitalisierung des Innenlebens erst später einen neuen Anstrich erhält – schon jetzt dürfen sich Fans auf ein Schmuckstück freuen. Kommenden Freitag feiert der KAC gegen Linz seine Heimpremiere in einer hochmodernen Umgebung. Die bisherigen beiden Umbau-Etappen kosteten rund 14 Millionen Euro, einen Großteil davon steuerte die verstorbene KAC-Präsidentin, Mäzenin und Namensgeberin bei. Nach kleineren Adaptionen wie Umbau des Kabinentrakts folgte heuer der komplette Innenraum. In den vergangenen Monaten sorgte ein beeindruckender Einsatz aller Baustellen-Beteiligten, dass der Zeitplan eingehalten wurde.