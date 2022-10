Nach dem 3:5 zuletzt in Linz waren die Gesichter im Kader der Rotjacken dementsprechend lang, von einem Spiel, an dem nichts gut war, das in keiner Phase den Charakter der KAC-Spielanlage zeigte, sprach ein enttäuschter Trainer Petri Matikainen nach der Pleite und appellierte mit Nachdruck, beim Liganeuling und Nachzügler in Asiago doch eine passende Antwort zu finden.