Sein Herz würde schon immer für den KAC schlagen, sagte Martin Hinteregger und biss in die berühmte Schnitzelsemmel. Wie "Hinti" nahmen Hunderte Fans der Rotjacken die Busfahrt über die Pack auf sich und errichteten hinter dem Tor eine rote Wand. Lange mussten sie nicht auf ihren ersten Torjubel warten. In der achten Minute traf Rok Ti(c)ar unter die Latte – die Tribüne sprang. Just zum Schlager stellten die Graz-Fans hinter dem Tor die organisierte Unterstützung anfangs vollkommen ein – eine Trotzreaktion. Das Resultat war lange ein falsches "Heimspiel" der Klagenfurter.