Am 22. März endete für den KAC die Titelverteidiger-Saison 2021/22 in Viertelfinalspiel sieben in Wien auf unrühmliche Art und Weise. Die Rotjacken galten nach einem Corona-Cluster in der Caps-Kabine, der Ausfälle im zweistelligen Bereich bedingte, bereits als sicherer Aufsteiger ins Halbfinale. Doch es sollte anders kommen, Wien rang die Rotjacken 3:2 nieder und schickte den KAC in den Urlaub. „So fühlt sich dieses Duell irgendwie noch einmal nach Saisonstart an“, gibt KAC-Stürmer Matt Fraser zu. Wien scheint heute als idealer Ort, um die Spielzeit mit den ersten Punkten zu versehen und das Tabellenende zu verlassen.