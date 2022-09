Ein neues Kapitel in der ewigen Rivalität wird aufgeschlagen. Das großes Spektakel, wie man es aus Duellen zwischen VEU Feldkirch und KAC in den 1990er Jahren gekannt hatte, darf man sich heute wohl nicht erwarten. Damals lief hüben wie drüben die Creme de la Creme an Legionären ein. Fakt ist, Vorarlberg und Kärnten sind Österreichs Hochburgen und Eishockey-Tradition verbindet gleichermaßen. Für die Rotjacken zählt dieses Mal nicht nur das Prestige. Es gilt vor allem die völlig verpatzte Vorstellung in Innsbruck (2:5) auszubügeln.