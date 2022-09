Bei jedem Heimspiel des EC KAC standen sie quasi an allen Ecken in der Klagenfurter Messehalle. Rund 50 Ordner, gut sichtbar in ihren neongelben Westen, sorgten dafür, dass wirklich jeder Fan in der Halle seinen Platz findet. Mit dem Bau und der Eröffnung der neuen Arena werden die Ordner von den Stiegen aber verschwinden. Das Team wird auf rund 20 freiwillige Helfer verkleinert.