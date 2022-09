Das Toreschießen war bisher nicht das Problem des KAC. In den ersten drei Tests gegen Fehervar (3:4), Bad Nauheim (7:1) und Ljubljana (4:2) gelangen den Rotjacken beachtliche 14 Tore, also 4,66 Treffer im Schnitt pro Spiel. Ausgerechnet beim bisher mit Sicherheit stärksten Auftritt dieser Vorbereitung scheiterte es lediglich an den erzielten Treffern. Beim 1:2 in Augsburg zeigte sich der KAC äußerst lauf- und spielfreudig, drängte den DEL-Klub in die Ecke. "Unsere Geschwindigkeit oder unser Zweikampfverhalten gegen einen körperlich starken Gegner haben mir gefallen. Von der Chemie und der Abstimmung her war das ein gutes Spiel von uns, wir haben zweifellos einen Schritt nach vorne gemacht", attestierte Trainer Petri Matikainen seiner Mannschaft.