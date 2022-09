Thomas Koch geht in seine 24. (!) Profisaison, hat alle Höhen und Tiefen in seiner äußerst erfolgreichen Karriere miterlebt. Der 38-Jährige, der kürzlich Vater geworden ist, kann diese Erfahrung an die Mannschaft weitergeben, außerdem hat er mit den Trainern Petri Matikainen und Juha Vuori ein äußerst gutes Einvernehmen. Über das Vertrauen, dass ihm die Stimmberechtigten (Spieler und enger Betreuerstab) schenkten, freute sich der oftmalige österreichische Champion natürlich.

"Es ist für mich eine riesige Ehre, diese Rolle zu übernehmen, da es besonders ist, wenn man von der Mannschaft direkt zum Kapitän gewählt wird. Bei einem so großen Traditionsverein wie dem EC-KAC das 'C' am Trikot tragen zu dürfen, erfüllt mich mit Stolz. Ich freue mich sehr, dass mir das Team in dieser Form so viel Respekt gezollt hat, und sehe das als Auftrag, mein Bestes zu geben und diese Mannschaft anzuführen."

Seine Assistenten sind Paul Postma, der die zweitmeisten Stimmen erhielt, sowie Manuel Ganahl, der die letzten zwei Saisonen von Trainer Petri Matikainen zum Kapitän bestimmt worden ist, sowie Matt Fraser.