Ergebnistechnisch hatte sich der VSV das Turnier in Wil (Schweiz) sicher anders vorgestellt. Die Adler kassierten gegen den Topklub Rapperswil eine 2:7-Niederlage, mit der auch irgendwie zu rechnen war. „Wenngleich es mich geärgert hat, dass wir da so viele Strafzeiten kassiert haben“, fügte Trainer Rob Daum der Niederlage an und kündigte für den zweiten Auftritt gegen den Zweitligisten EHC Olten Wiedergutmachung an.