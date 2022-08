Nach dem 7:3-Kantersieg gegen Pustertal geht es für den VSV nach ziemlich genau zwei Trainingswochen in die Schweiz. In Wil wird das „Weltklasse Eishockey Turnier“ gespielt, wo die Villacher heute (20 Uhr) auf Erstligist und CHL-Starter Rapperswil Lakers und morgen (16 Uhr) auf Zweitligist EHC Olten treffen. „Schweizer Mannschaften sind immer super Gegner, vor allem auch als Vorbereitung auf die Champions Hockey League. Wir sind noch am Anfangslevel, wollen aber wieder einen Schritt nach vorne setzen“, sagt Trainer Rob Daum.

Den Kanadier kann so schnell nichts überraschen, seine Mannschaft hat es im ersten Test aber getan. „Dass wir so solide in allen Mannschaftsteilen schon agieren konnten, war nicht zwingend erwartbar. Vor allem auch, dass einerseits das Toreschießen so geklappt hat und wir gleichzeitig gut verteidigt haben“, sagt Daum, dem das volle Lineup zur Verfügung steht. „Die Linien werden aber leicht umgebaut.“

Klagenfurter Testprogramm beginnt heute

Die Rotjacken sind heute (17 Uhr) erstmals am Eis von Maribor im Einsatz.