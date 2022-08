Zweifacher Meister mit dem KAC, acht Jahre Leistungsträger und Charakterspieler bei den Graz99ers und seit zehn Jahren nicht mehr aus der Organisation des deutschen Zweitligisten EC Bad Nauheim wegzudenken. Die Vita des Klagenfurters Harry Lange liest sich beeindruckend, dabei steht er eigentlich wieder am Anfang einer Karriere. Nach seiner Spielerkarriere in der DEL2 wechselte Lange als Trainer in den Nachwuchs, seit 2018 steht er bei der Kampfmannschaft hinter der Bande. Zunächst als Co-Trainer, seit 2021 als Headcoach.