Aufgrund der Neugestaltung der Klagenfurter Stadthalle absolviert der KAC bis zur Fertigstellung im Laufe des Oktobers alle Eiseinheiten in der Sepp-Puschnig-Halle. So wie im Spieljahr 2018/19, als der Kabinentrakt neu gebaut wurde und die Mannschaft zu Beginn der Saison zuerst mehrere Meisterschaftsbegegnungen in der Fremde austragen musste. Am Ende gewannen die Rotjacken das letzte Spiel und krönten sich zum Meister. Vielleicht ein gutes Omen für die am 16. September beginnende Meisterschaft. Da heißt es, neun Partien in Serie auswärts zu bestreiten, bevor am 16. Oktober die Heidi-Horten-Arena mit dem Heimspiel gegen die Pioneers Vorarlberg offiziell eingeweiht wird.