In den vergangenen Wochen stand der internationale Transfermarkt rund um die wirklich dicken Fische praktisch still. Jetzt scheint das exklusive Karussell aber Fahrt aufzunehmen und könnte einige Überraschungen parat halten. So drängen immer mehr hoch qualifizierte Kräfte nach Europa. Verursacht auch aufgrund des Krieges in der Ukraine und den damit verbundenen "Trickle-Down-Effekt". Klar ist: Die russische KHL wird derzeit als Destination gemieden. Und so suchen einige Hochkaräter wie der Finne Leo Komarov nun einen neuen Job.