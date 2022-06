Vier dieser Testspieltermine wurden vom KAC für den Sommer fixiert: Zum Pre-Season-Auftakt treffen die Rotjacken am Freitag, dem 19. August, in Maribor auf den amtierenden ICE-Vizemeister Fehérvár AV19. Zwei Tage später, am Sonntag, dem 21. August, misst sich der EC-KAC in Bled mit dem EC Bad Nauheim aus der DEL2, bei dem mit Harry Lange bekanntlich ein Klagenfurter als Head Coach an der Bande steht. Ebenfalls bereits fest vereinbart ist das Gastspiel beim Ligakonkurrenten HK Olimpija Ljubljana, das am Dienstag, dem 30. August, in Sloweniens Hauptstadt zur Austragung kommt. Im Rahmen einer Testspielreise nach Deutschland trifft Rot-Weiß am Sonntag, dem 4. September, auf die Heilbronner Falken (DEL2).

In Planung sind in den Monaten August und September zumindest drei, eventuell vier weitere Freundschaftsspiele. Der Start in die win2day ICE Hockey League erfolgt mit 16. September, wobei die Rotjacken in den ersten Wochen der Meisterschaft ausschließlich Auswärtspartien bestreiten werden. Voraussichtlich ab Mitte Oktober kann dann auch die neue Heidi Goëss-Horten Arena bespielt werden.