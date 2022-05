Steven Strong wird dem Kader des KAC auch für die kommende Saison angehören. Der Vertrag von Strong verlängerte sich nach der abgelaufenen Saison automatisch für ein weiteres Jahr.

Strong kam im Sommer 2015 als College-Spieler und ohne Erfahrung im Profieishockey zum KAC, wo er binnen kurzer Zeit zu einer Stammkraft in der Kampfmannschaft avancierte. Der in Österreich geborene Kanadier wurde nach Ablauf der entsprechenden IIHF-Frist auch umgehend zum Nationalspieler: Neben drei WM-Teilnahmen absolvierte der Abwehrspieler bislang 46 Länderspiele für das Team Austria. Bei den Rotjacken präsentierte sich der heute 29-Jährige als physisch stets sehr präsenter und zuverlässiger Defensivakteur, bislang bestritt er 397 Bewerbsspiele für den EC-KAC, in denen er 27 Treffer erzielte, 50 Tore vorbereitete und eine Plus/Minus-Bilanz von +35 verbuchte.

VSV bindet Lindner bis 2024

Der VSV verlängerte indes trotz noch bestehenden Vertrags gleich bis 2024 mit einem seiner Top-Österreicher. So wird Philipp Lindner zumindest noch zwei Jahre in Villach bleiben. „Ich fühle mich in Villach extrem wohl, es ist eine tolle Stadt, auch die gesamte Organisation beim VSV arbeitet perfekt. Sportlich haben wir zuletzt eine starke Saison gespielt, schon einiges aufgebaut. Jetzt wollen wir gemeinsam mit harter Arbeit und viel Herz den nächsten Schritt setzen", so der Tiroler, der in der Liga neben Innsbruck auch für die 99ers schon verteidigte.

Die Bilanz des 1,85 Zentimeter großen und 97 Kilogramm schweren Kraftpakets im VSV-Trikot: 56 Spiele, 23 Punkte, davon 5 Tore, und das bei einer Plus/Minus-Bilanz von starken +25.