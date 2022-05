Der KAC ist weiter auf der Suche nach zwei Importspielern. Beide sollten primär am Flügel zum Einsatz kommen, aber auch bei Personalmangel als Center einsetzbar sein. Die Klagenfurter haben mehrere Kandidaten auf ihrer Liste stehen, mit dem Schweden Jacob Berglund ist der Klub schon in intensiveren Gesprächen. Der 30-Jährige spielte die letzten drei Saisonen in der KHL, zuletzt bei Barys Nur-Sultan. Auffällig beim 30-Jährigen (185 cm/92 kg) ist, dass er im Play-off immer gut performt. Bevor Berglund in die KHL ging, war er in Krefeld tätig. In der DEL mutierte er mit 32 Toren zum Torschützenkönig. Er spielte auch für das schwedische Nationalteam.