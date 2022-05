Stürmer Johannes Bischofberger verlängerte seinen Vertrag beim KAC bis 2024. Bischofberger wechselte im Sommer 2016 nach Klagenfurt, wo er sich sowohl menschlich als auch sportlich umgehend in das bestehende Gefüge integrieren und dieses bereichern konnte. Bislang lief er in 294 Bewerbsspielen für den Rekordmeister auf, 278 dieser Partien bestritt er in der ICE Hockey League (bzw. EBEL), daraus resultierten 73 Treffer und 97 Assists. Von seinen zahlreichen Toren in Rot-Weiß war eines besonders geschichtsträchtig: In der vierten Verlängerung des zweiten Viertelfinalspiels 2019 beendete es auswärts gegen den HCB Südtirol nach 120:51 Minuten das längste Spiel der Ligageschichte.

Mit dem EC-KAC konnte Johannes Bischofberger in sechs Jahren beim Klub zwei Meistertitel gewinnen, auch beendete er jede einzelne seiner Spielzeiten in Klagenfurt mit einer positiven Plus/Minus-Bilanz, insgesamt steht für ihn ein Rating von starken +72 in Ligaspielen zu Buche. Auf internationaler Ebene wusste der gebürtige Vorarlberger ebenfalls immer wieder zu überzeugen, erst im November steuerte er einen Doppelpack zum überragenden 4:0-Heimerfolg der Rotjacken im Champions Hockey League-Achtelfinale gegen den Leksands IF aus Schweden bei. Überschattet waren die sechs bisherigen Spielzeiten des heute 27-Jährigen beim EC-KAC aber leider auch immer wieder von Verletzungen, während seines bisherigen Engagements bei den Klagenfurtern verpasste er 24,2 Prozent seiner möglichen Einsätze.

„In seinen bislang sechs Jahren bei unserem Klub hat sich Johannes Bischofberger zu einem unverzichtbaren Teil unserer Mannschaft entwickelt. Mit seiner Spielanlage und seinen Fähigkeiten macht er unser Team variabler und gefährlicher, seine Geschwindigkeit eröffnet uns viele Möglichkeiten. In der vergangenen Saison fehlte er aufgrund von Verletzungen gleich in zwei Phasen, aber wir sind davon überzeugt, dass er stärker zurückkommen wird, und freuen uns auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit ihm. Österreichische Spieler mit seinen Vorzügen gibt es nicht sehr viele, daher haben wir uns darum bemüht, dass wir Johannes Bischofberger auch längerfristig halten können“, ordnet General Manager Oliver Pilloni die Vertragsverlängerung ein.