Beim KAC dürften auch einige Spieler infiziert sein © GEPA pictures

Die Zahl an Corona-Neuinfizierten steigt in Österreich stark an, davon bleiben trotz aller Vorsichtsmaßnahmen auch die Eishockeyspieler nicht verschont. Bisher gab es schon Fälle bei Bozen, Dornbirn, Bratislava, Graz und VSV. Beim KAC deutet auch einiges hin, dass jemand oder mehrere Protagonisten mit dem Virus angesteckt wurden.

"Wir erwarten am Nachmittag die Testergebnisse von der Fachhochschule in Klagenfurt, dann wissen wir mehr", sagt KAC-Pressesprecher Hannes Biedermann. Am Freitag würden die Klagenfurter in Bratislava gastieren, ob dieses Match stattfinden wird, ist eher unwahrscheinlich. Auch deswegen, da die Slowakei einen Shutdown ab Samstag Null Uhr plant.