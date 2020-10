Facebook

Irgendwann interessieren Immobilien, Privatjets oder Superjachten nicht mehr. Wenn Geld wie Heu vorhanden ist, suchen sich Milliardäre in den USA gerne ein prestigeträchtigeres Spielzeug. Ein entsprechendes Betätigungsfeld liefern die vier großen Profi-Ligen (Basketball, Baseball, American Football und Eishockey), um sie an die lange versteckte Sport-Affinität zu erinnern. Oder man reißt sich günstig ein de facto bankrottes NHL-Team unter den Nagel. Oder ein Hedgefond-Manager benötigt in seinem Portfolio einen Abschreibposten. Sicher ist, dass früher oder später Millionen versenkt werden. Alles schon gehabt, vor allem bei den Arizona Coyotes. Im Vorjahr gelang es Andrew Barroway endlich einen Miteigentümer zu finden: Alex Meruelo (verankert in den Geschäftsfeldern Casino, Immobilien, Baubranche, Medien, Lebensmittel). Sein glanzvolles Investment von etwa 500 Millionen US-Dollar steht nun vor ernsthaften Schwierigkeiten.