Das Trainer-Trio um Petri Matikainen mit Jarno Mensonen und Juha Soronen ist gesprengt © GEPA pictures

Wiederholungen können etwas Schönes sein. Und auch wenn man an denselben Filmstellen lacht oder weint, es fehlt etwas. So wollte der KAC nach dem 31. Meistertitel ganz salopp die Wiederholungstaste drücken. "Repeat" klang eher nach lästiger Pflicht, anstatt von Angriffslust oder Kampfbereitschaft zu sprühen. Exakt so traten die Rotjacken am Ende auf. Sie waren leer - im Kopf wie im Körper. Nach dem Abbruch kam bei einigen zum Vorschein, was sich aufgestaut hatte. Eine KAC-Stütze lag nach dem Liga-Schlusspfiff wochenlang flach (kein Corona).