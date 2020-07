KAC-Legende gestorben"Super-Mack" hat diese Welt verlassen

Mit nur 61 Jahren ist Robert Mack in der Nacht von gestern auf heute gestorben. Die KAC-Legende war einer der besten Torhüter in der Historie des Vereins.

Robert Mack zauberte viele Jahre im KAC-Gehäuse © GERT EGGENBERGER

In der kommenden Woche hätte Robert Mack nach Klagenfurt überstellt werden sollen. Schon seit Wochen kämpfte der gebürtige Völkermarkter in Wien um sein Leben, nun hat er es verloren. Sein Wunsch war es, nochmals seine Freunde in Kärnten zu treffen. Er wollte mit ihnen über die guten alten Zeiten reden und darauf anstoßen. Dazu ist es leider nicht mehr gekommen, im Palliativ-Zentrum im Wilhelminenspital in der Bundeshauptstadt ist der 61-Jährige in der vergangenen Nacht friedlich entschlafen.

KAC-Legende

Sieben Meistertitel konnte der Torhüter mit dem KAC gewinnen. Er avancierte zu einem absoluten Liebling der Fans, denn bei einem Großteil dieser sieben Titelgewinne war Mack einer jener Akteure, die dafür hauptverantwortlich sich zeigten. Speziell in der Ära von Trainer Bill Gilligan, der von 1985 bis 1989 vier Meisterschaften mit den Rotjacken gewinnen konnte, erlebte Mack seine absolute Hochphase. Nach jeder guten Abwehr des Keepers hallten sofort die Sprechchöre der Fans durch die altehrwürdige Klagenfurter Eishalle: "Super-Mack, Super-Mack, Super-Mack".

Erinnerungen

Tommy Cijan, der viele Jahre gemeinsam mit dem Torhüter beim KAC spielte, erlebte mit dem Torhüter viele einprägsame und unvergessliche Abenteuer. "Wir unternahmen einige gemeinsame Reisen. Einmal trafen wir uns in Rio de Janeiro in Brasilien. Wir kommunizierten über meine Mutter in Klagenfurt, um irgendwie einen Treffpunkt vereinbaren zu können. Als ich auf ihn an der Copacabana wartete, erkannte ich ihn schon von Weitem. Robert war davor irgendwo im Regenwald unterwegs und er wurde ja nie so richtig braun, seine Haut war im Sommer immer mehr rötlich gefärbt. Da war Robert einfach nicht zu übersehen, als er so frisch fröhlich daher marschierte", erzählt Cijan und fügt hinzu: "Wir haben dann zwei Tage durchgefeiert, hatten enorm viel Spaß miteinander."