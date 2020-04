glaubandich Young Star der Saison Daniel Obersteiner sichert sich den Gesamtsieg

Facebook

Daniel Obersteiner (rechts) jubelte mit den KAC über Siege und gewann nun eine Young-Star-Jahres-Wahl © GEPA pictures

Der Klagenfurter Eigenbauspieler, Daniel Obersteiner kam im Alter von zwölf Jahren vom EHC Althofen in die Nachwuchsabteilung des EC KAC, wurde in der abgelaufenen Spielzeit zum "#glaubandich Young Star des Monats September" gewählt. Zu Saisonbeginn schloss der 22-jährige Kärntner nämlich nahtlos an sein Vorjahr – da bestritt er alle Playoff-Partien für den EC-KAC und schoss auch sein Premierentor – an und vermochte auch in der Champions Hockey League zu glänzen. In der Erste Bank Eishockey Liga-Saison 2019/20 kam der Stürmer heuer auf 46 Einsätze, erzielte sechs Tore und verbuchte zehn Assists. Obersteiner wurde zuletzt auch in sämtlichen Spielen des österreichischen Nationalteams berücksichtigt. Im Februar erneuerte der Stürmer seinen Vertrag mit den Klagenfurtern bis zum Ende der Spielzeit 21/22.

Daniel Obersteiner folgt damit auf Benjamin Nissner, der 18/19 im Jersey der spusu Vienna Capitals diese individuelle Auszeichnung bekam. Obersteiner ist in der seit der Saison 06/07 durchgeführten Wahl der vierte Young Star der Saison aus den Reihen des EC-KAC. Mit Johannes Kirisits, Thomas Hundertpfund und Markus Pirmann stellten die „Rotjacken“ zwischen 2007 und 2010 dreimal den besten Nachwuchsspieler der Saison. Obersteiner gewann die von Fans, Nationalteamtrainern und TV-Experten vorgenommene Wahl vor Lukas Schreier vom EC Red Bull Salzburg. Mit Paul Huber landete ein weiterer Spieler von Salzburg auf Rang drei.