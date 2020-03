Facebook

Hannes Biedermann (KAC) und Christian Kohlmayer( VSV) © Weichselbraun

Eishockey ist ein Thema, das in Kärnten an 365 Tagen im Jahr Saison hat - heuer sogar an 366. Im Stadtgespräch-Podcast sprechen Hannes Biedermann, Sprecher des KAC, und Christian Kohlmayer vom VSV mit Thomas Cik und Kleine Zeitung-Sportchef Martin Quendler über die Schwächen in Sachen Infrastruktur und Vereinsstruktur, das Geld von Heidi Horten und darüber, wie sich die EBEL im kommenden Jahr entwickeln wird.

Und: Natürlich es gibt auch Meister-Tipps der Eishockey-Experten. Den Podcast gibt es auch im Apple-Podcastplayer und auf Spotify.