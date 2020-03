Kleine Zeitung +

Linz - KAC 3:3 i.V. Oleksy rettet Linz in die Verlängerung

Hin und her geht es in der Linzer Eisarena. Die Black Wings gingen zweimal in Führung, Fischer und Koch drehten das Spiel vor der zweiten Pause. Steve Oleksys glich in Minute 56 aus, keine Entscheidung nach 60 Minuten. Hier sind Sie live am Puck!