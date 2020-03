Matt Finn erzielte im zweiten Viertelfinale direkt in eine Klagenfurter Drangperiode hinein das 1:0 für die Hausherren (7.). Ex-Linzer Andrew Kozek sorgte nach gut elf Minuten für den verdienten Ausgleich. Hier sind Sie live am Puck!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Den Start in das Viertelfinale hat sich der KAC gegen Linz bei Heimrecht in Spiel eins sicher anders vorgestellt. Ein furioses Schlussdrittel der Oberösterreicher - mit Unterstützung von KAC-Keeper Jhonas Enroth - brachte aber ein 3:6 und den 0:1-Serienrückstand. Heute will man in der Fremde im Linzer Hexenkessel zurückschlagen. "Wir haben in Spiel eins zu viele Fehler gemacht, das wurde besprochen und analysiert. Heute werden wir versuchen, diese abzustellen und die Serie auszugleichen", sagt Verteidiger Martin Schumnig.