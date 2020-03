Eiskalt-Talk zum Nachsehen"Villach gegen Salzburg ist einfach eine geile Serie"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vor dem EBEL-Play-off lud die Kleine Zeitung in die Redaktion nach Klagenfurt um nicht nur über die Ausgangslagen der Viertelfinalpaarungen zu sprechen, sondern auch ein Zwischenfazit über das bisher schon gespielte Eishockey zu ziehen. Sportchef Martin Quendler und Moderatorin Martina Klementin durften die Experten Matthias Trattnig und Philipp Pinter ebenso begrüßen wie VSV-Stürmer Martin Ulmer und 99ers-Offensivmann Daniel Oberkofler, der aus Graz zugeschaltet wurde.

Bevor man sich den heißen Viertelfinalpaarungen zuwandte, blickte die Runde noch einmal zurück und ließ die Tops und Flops des Grunddurchgangs Revue passieren. „Bozen ist als jene Mannschaft, die fast immer erst spät im Sommer den Kader beisammen hat und dann die Pickround gewann und das CHL-Ticket fixierte natürlich zu nennen“, war man sich sicher. „Auch das Comeback von Salzburg-Stürmer Alexander Rauchenwald, der 154 Tage nach der Krebsdiagnose wieder am Eis stand, ist absolut beeindruckend“, hakte Quendler ein. Der Flop des Grunddurchganges war „mit Sicherheit der Rassismusvorfall um Dornbirn-Verteidiger Jordan Subban, nicht zu tolerieren“, so Pinter. Auch Innsbruck und Dornbirn, die bis zur Qualirunde weit hinterherhinkten, wurden genannt.

"Villach und Graz in Sieben"

Dann betraten die Play-off-Kämpfer von VSV und 99ers die Eiskalt-Bühne. Martin Ulmer, der schon in Villach verlängert hat, hielt fest: „Am wichtigsten ist, dass wir den Einzug geschafft haben, der Weg war lang und mit dem Trainerwechsel auch schwer.“ Höhen und Tiefen gab es auch in Graz. „Wir hatten ja eine Phase, wo gefühlt jeden Tag ein neuer Verletzter dazukam. Das konnten wir irgendwann nur mehr mit Galgenhumor nehmen. Dabei sind wir so enorm zusammengerückt, dass wir tatsächlich noch die Top 5 erreicht haben. Jetzt sind wir heiß auf die Play-offs und werden mit voller Kaderstärke in Wien antreten.“

Eiskalt Talk: Beste Bilder vom Eiskalt Talk Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig Markus Traussnig 1/10

Sicher waren sich beide Cracks, dass ihre Teams weiterkommen. „Villach schlägt Salzburg in sieben Spielen“, sagte Ulmer mit einem verschmitzten Lächeln. Und Graz? „Auch in Sieben“, so Oberkofler. Morgen startet das Viertelfinale, „und im Play-off hat jeder eine Chance“, sagte Trattnig.