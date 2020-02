Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eigentlich hält sich der Zuschauer-Andrang bei Spielen der Farmteams in der Alps-Hockey-League in Grenzen. Verwandte, Bekannte und ein paar hartgesottene Fans, die den Talenten von Morgen auf die Kufen blicken, verirren sich in die Hallen. Dieses Mal nicht. So eine Stimmung hat der Salzburger Volksgarten wohl noch nie erlebt. Auf der Tribünen-Längsseite haben sich ein paar hundert Eintracht-Fans bequem gemacht. Sie sind nach der Absage des Europa League-Spiels zwischen Salzburg und Eintracht Frankfurt schnurstracks ins Eishockey-Stadion nahe der Innenstadt marschiert. Und dort sorgten die stimmgewaltigen Fans für Alarm.

Unterdessen: Völlig verrückte Szenen beim Farmteam-Duell in Salzburg! Die jungen #Rotjacken gehen in Führung und 400 Eintracht-Fans skandieren "Auswärtssieg! Auswärtssieg!" - Haha. Danke, Frankfurt! #AlpsHockey pic.twitter.com/Nckv7xAojR — EC-KAC (official) (@EC_KAC) February 27, 2020