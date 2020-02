Nach der Regierungssitzung in Klagenfurt sprach Landeshauptmann Peter Kaiser von einer möglichen Absage des Matches KAC-HC Bozen am Donnerstag. In Kärnten gab es bisher 18 Verdachtsfälle.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Match zwischen KAC und Bozen steht vor der Absage © GEPA pictures/Matic Klansek

In Südtirol wurde am Montag wegen eines aufgetretenen Infektionsfalles der Notstand ausgerufen. Diese Entscheidung wirkt sich auch auf Sportveranstaltungen aus. Nach der Regierungssitzung in Klagenfurt am Dienstag sprach Landeshauptmann Peter Kaiser von einer möglichen Absage des am Donnerstag geplanten Eishockey-Matches des KAC gegen den HC Bozen.