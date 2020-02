Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jhonas Enroth feierte sein KAC-Debüt mit einem 5:2-Sieg in Graz © (c) GEPA pictures/ Michael Riedler

Mit einem überzeugenden 5:2-Auswärtssieg gegen die Graz 99ers, beendeten die Rotjacken die Negativserie von vier Niederlagen in Folge. Trotz des frühen Gegentreffers sorgten mit Thomas Koch, Daniel Obersteiner (je 2) und Thomas Hundertpfund drei Eigengewächse für klare Verhältnisse. Zufrieden zeigte man sich im Lager der Klagenfurter auch mit dem Debüt von Neuzugang Jhonas Enroth, der nach dem Spiel meinte: „Es tut gut, nach langer Zeit wieder zu spielen. Es war eine schnelle Partie von der ersten bis zur letzten Minute. Die Verteidiger haben es mir bei meinem Einstand auch sehr leicht gemacht.“

Heute ist die Mannschaft von Petri Matikainen spielfrei, ehe man am Donnerstag Bozen empfängt.



Wie wichtig der Sieg bei den 99ers war, zeigt auch ein Blick auf die Tabelle. Zwei Spiele vor dem Beginn des Play-offs hat der KAC nun vier Punkte Vorsprung auf Wien (ein Spiel weniger). Theoretisch können Manuel Ganahl und Co. sogar noch Bozen vom zweiten Platz verdrängen, was gleichzeitig auch die Qualifikation für die Champions Hockey League (CHL) bedeuten würde.