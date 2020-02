Facebook

Die 99ers wollen heute gegen den KAC wieder jubeln © GEPA pictures

"Ich weiß nicht, warum“, sagt 99ers-Trainer Doug Mason, „aber die Spiele gegen den KAC waren in den letzten Jahren immer Topspiele.“ Demnach erwartet der Coach auch für das heutige Duell in der Pick Round eine spannende Partie. „Wir müssen in die Zweikämpfe gehen, an der Bande hart arbeiten. Der KAC ist eine Play-off-Mannschaft.“

Das sind die Grazer bekanntlich auch, aber was Mason meint: „Sie spielen das ganze Jahr, als wäre es das Play-off. Da ist nichts Spektakuläres, Schönes dabei. Aber sie sind bissig und kämpferisch.“

Ähnlich sieht es auch Ken Ograjensek, der nach einer im Spiel gegen Bozen erlittenen Verletzung wieder einsatzbereit ist: „Heimspiele gegen den KAC sind speziell. Es sind immer viele Fans von uns da, auch sie bringen viele Fans mit. Das wird hart, sie sind ein aggressives Team, das mit vier Linien spielen kann. Wir haben aktuell wohl nur drei. Also können wir eisläuferisch derzeit wohl nicht über 60 Minuten mithalten. Wir müssen clever spielen.“