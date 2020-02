Facebook

Im März 2010 brach der Vulkan Eyjafjallajökull auf Island aus. Seine Aschewolken beeinträchtigen den Flugverkehr, in Europa fielen mehr als 100.000 Flüge aus. Zehn Jahre später kämpft die Menschheit wieder gegen höhere Gewalt mit weltweiten Auswirkungen. In China haben sich mittlerweile fast 70.000 mit dem Corona-Virus infiziert. Eine der größten Volkswirtschaften der Erde befindet sich im Ausnahmezustand. Längst hat der Virus den Sport erreicht. So wurden Weltcup-Skirennen in Yanging, die Leichtathletik-Hallen-WM in Nanjing oder der Formel-1-GP von China abgesagt. Sollte sich die Lage nicht Entspannen, könnte sich das auf alles übertragen, wo "Made in China" abzulesen ist. Und das betrifft auch das Eishockey - oder genauer gesagt die Eishockey-Ausrüstungen.