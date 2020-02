Facebook

Schlechter hätte das Auswärtsspiel in Bozen für die Rotjacken, die schon tags zuvor angereist waren, nicht beginnen können. Binnen nur sechs (!) Sekunden traf Bozen in Person von Patrick Wiercioch und Stefano Giliati in der sechsten Spielminute gleich doppelt. Der KAC fand durch ein Überzahlspiel in diese Partie. Dieses sollte auch sofort von Erfolg gekrönt sein. Andrew Kozek schlug knapp zwei Minuten nach dem Bozner Doppelschlag zu. Mehr sollte bis zum ersten Pausentee in einer recht chancenarmen Partie in Südtirol nicht gelingen.