Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jhonas Enroth © AP

Der KAC wurde aufgrund des verletzungsbedingt vorzeitigen Saisonendes für Lars Haugen vor Ende der Transferzeit nich einmal aktiv. Die vakant gewordene Torhüterposition wird neben David Madlener mit dem schwedischen Weltmeister Jhonas Enroth besetzt. Der 31-jährige Tormann kann auf eine eindrucksvolle internationale Karriere zurückblicken: Zwischen 2009 und 2016 spielte er acht Saisonen lang durchgehend in der NHL, für Buffalo, Dallas, Los Angeles und Toronto kam er dabei auf 154 Einsätze in der stärksten Liga der Welt. Zudem trug er in 68 Länderspielen das Trikot der A-Nationalmannschaft Schwedens, mit der er 2013 als Starter Weltmeister wurde und 2014 als Backup Olympiasilber holte.

General Manager Oliver Pilloni: „In den vergangenen Wochen, in denen sich abzeichnete, dass Lars Haugen heuer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in den Spielbetrieb zurückkehren wird können, haben wir verschiedene Szenarien durchgespielt, wie mit diesem herben Verlust umzugehen ist. Aus dem Kreis der Kandidaten für diese Position haben wir uns nun für Jhonas Enroth entschieden, der in den letzten 13 Jahren

beeindruckende Erfahrungen in den stärksten Ligen und Bewerben der Eishockeywelt gesammelt hat. Wir denken, dass er sich mit David Madlener sehr gut ergänzen wird und wir daher für die meisterschaftsentscheidenden Wochen und Monate, die vor uns liegen,

nun auch auf der Torhüterposition sehr gut aufgestellt sind.“