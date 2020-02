Facebook

© Daniel Götzhaber

In der dritten Runde der Pickround kreuzen der KAC und die 99ers in Klagenfurt die Schläger. Das Spiel ist für beide Teams schon richtungsweisend. Mit einem Erfolg könnte der drittplatzierte KAC sich nicht nur näher an Salzburg und Wien schieben, man könnte sich vor allem in den Top 4, die im Viertelfinale Heimrecht haben, weiter etablieren. Graz hat in den ersten zwei Partien erst einen Punkt geholt, mit einem Sieg könnten die 99ers den Anschluss nach oben herstellen. "Graz ist eine talentierte, flinke Mannschaft, für uns geht es darum, ihnen wenig Raum zu lassen und sie so in ihren Handlungsmöglichkeiten einzuschränken", sagt KAC-Stürmer Matt Neal.