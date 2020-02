Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Clemens Unterweger © GEPA pictures

Etappenweise rufen die Rotjacken nun ihre Vertragsverlängerungen ab, wie bei einem Adventskalender. In dieser Saison sind neue Zwei-Jahres-Verträge beim KAC in Mode gekommen. Das kann auch ein Indiz sein, dass Geschäftsführer Pilloni und Co. mit einer Fortsetzung der Liga in der jetzigen Form rechnet.