Schiedsrichter-Chef Lyle Seitz steht mit dem DOPS in der Eishockey-Liga vor einer ungewissen Zukunft. Er erklärt, warum die Reduktion der Imports an Verletzungen schuld ist und warum einige Strafen nicht gepfiffen werden.

DOPS-Boss Lyle Seitz © (c) GEPA pictures/ Philipp Brem

Herr Seitz, es gibt im Zusammenhang mit dem Sponsorausstieg konkrete Pläne, dass das Department of Player Safety (DOPS) dem Rotstift zum Opfer fällt. Von Kürzungen bis zur Auflösung ist die Rede. Wie gehen Sie damit um?

Lyle Seitz: Was immer die Besitzer der Liga entscheiden, muss ich akzeptieren. Sollte ich nicht mehr da sein, werde ich eben einer anderen Liga angehören. Diese Entscheidung wird in den nächsten vier Wochen fallen.