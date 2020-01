Die Klagenfurter können wieder auf Nick Petersen (30) zählen und hoffen dabei, dass der Kanadier in puncto Torausbeute endlich Fahrt aufnimmt. Er stürmt an der Seite von Thomas Koch, der beim KAC bleiben wird.

ICE HOCKEY - EBEL, Capitals vs KAC © (c) GEPA pictures/ Philipp Brem

Schaltet sich das Licht aus, wenn die Kühlschranktüre geschlossen wird? Die letzten Rätsel der Menschheit sind gelöst. Warum es aber in Klagenfurt, immer schwierig ist Tore zu schießen (nur 107 Treffer bisher und damit an 8. Position in der Liga) oder warum neue Spieler so schnell ein hohes Niveau abbauen und sich plötzlich im grauen Alltag wiederfinden - das bleibt ein Mysterium. Eine Antwort darauf sucht heuer Nick Petersen. Ausgerechnet der Kanadier, der Kanadier den gegnerischen Verteidigern im Vorjahr das Fürchten lehrte. In der aktuellen Saison leidet der KAC-Stürmer unter massiver Ladehemmung.