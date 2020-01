Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

329. Kärntner Derby in Klagenfurt © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

1433 Tage und die Serie geht weiter. So lange ist der letzte Derbysieg des VSV in Klagenfurt her. Und die Adler werden sich auch weiter gedulden müssen, beim 329. Kärntner Derby präsentierten sie sich nämlich zu harmlos, wirkten über weite Strecken auch zu kraftlos, um den KAC ernsthaft zu gefährden, verloren am Wörthersee am Ende verdient.