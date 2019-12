KAC - 99ers 3:2 n.P.Ganahl schießt den KAC im Shootout zum Sieg

Facebook

Der KAC konnte nach vier Niederlagen in Serie vor der Weihnachtspause wieder einen Sieg einfahren. Gegen dezimierte 99ers aus Graz, die nur mit drei Linien angereist waren, siegten die Rotjacken mit 3:2 nach Penaltyschießen. Heiß umkämpft ging der Eröffnungsabschnitt her. Manuel Geier münzte das erste Powerplay sofort in den 1:0-Treffer aus kurzer Distanz um. Die 99ers wurden ebenfalls in Überzahl erstmals bei KAC-Keeper David Madlener vorstellig. Sebastian Collberg hatte bei seinem Schuss ans Gestänge am meisten Pech (7.). So ging ein munteres Hin und Her mit der knappen KAC-Fühurung in die erste Pause. Im Mitteldrittel gab es auf beiden Seiten genug Möglichkeiten, den Stand auf der Anzeigetafel zu verändern. Madlener und sein Pendant, Graz-Keeper Christopher Nihlstorp waren aber auf dem Posten.