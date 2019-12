Auf Heimatbesuch Thomas Pöck kommentiert für den Bruins-Sender

Facebook

Ex-KAC-Kapitän Thomas Pöck © EXPA/STEINTHALER

Zu Weihnachten ist jeder gerne zu Hause. Nirgendwo schmeckt das Essen besser als bei Mama, und irgendwie erinnert man sich unter dem Christbaum der Eltern viel besser an den Zauber, der einen als Kind so in den Bann gezogen hatte. Thomas Pöck geht es dabei nicht anders. Viele Jahre war er ein Eishockey-Weltenbummler, hatte nur wenig Zeit, das Fest zu genießen. Als "Pensionist" urlaubt er in diesen Tagen mit seiner Familie (Frau Arlene, Kinder Nicholas, Natalie und Nolan) in Klagenfurt. "Und wir haben wie jedes Jahr eine Almhütte auf der Turrach gemietet. Die Kinder können Ski fahren, das wird sensationell", freut sich der 38-Jährige.