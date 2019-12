Erstmals wandert das Eishockeytalk-Format der Kleinen Zeitung über die Pack und geht in Graz in Szene. Peter Kasper, Philipp Hofer und U20-Helden aus Minsk werden beim Moderations-Debüt von Martina Klementin im "Eiskalt Talk" die wichtigsten Themen diskutieren. Hier sind Sie live ab 18.30 Uhr dabei!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Eiskalt-Talk in Graz © (c) m4! Mediendienstleistungs GmbH

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, heißt es im Eishockey. Soll bedeuten: Vergangene Woche konnte die Kleine Zeitung vom historischen Erfolg des U20-Nationalteams (Goldmedaille bei der WM Division 1A in Minsk) nicht nur in schriftlicher Form berichten, sondern auch in Bewegtbildern.