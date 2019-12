Die Überraschung ist perfekt: Österreichs U20 stürmte in die Top Ten des Eishockeys und darf 2020 zur WM der Nachwuchselite nach Kanada. Sieben Gründe für diesen Erfolg.

Ausgelassener Jubel beim U20-Team Österreichs © © BIHA (BELARUSIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION)

Österreichs U20-Nationalmannschaft hat es geschafft. Und die Protagonisten werden sich mit Sicherheit ein Leben lang an diesen Moment des Erfolgs erinnern. Das Team von Trainer Marco Pewal steigt in die Top-Division auf, spielt damit im Dezember 2020 als eine der besten zehn Nationen der Welt bei der WM in Kanada (Edmonton/Red Deer). Ein erlesener, renommierter Kreis: Heuer geben sich bei diesem Turnier die Eishockey-Großmächte Kanada, Russland, Schweden, Finnland, USA, Schweiz, Slowakei und Tschechien ein Stelldichein. Zusammen mit Kasachstan und Deutschland - eines dieser Teams wird 2020 aber nicht mehr dabei und abgestiegen sein.